Frankrijk klopt Verenigde Staten in finale Hopman Cup

Kristina Mladenovic en Richard Gasquet waren daarin met 4-1 en 4-3 te sterk voor Coco Vandeweghe en Jack Sock. Bij de Hopman Cup, het officieuze WK voor gemengde teams, wordt het dubbel volgens een aangepast format gespeeld.

Vandeweghe was eerder in het enkelspel in twee sets (6-4 en 7-5) te sterk voor Mladenovic. Gasquet versloeg Sock in drie sets: 6-3, 5-7 en 7-6.

Frankrijk was in Perth in 2014 ook al de beste. De Amerikaanse ploeg veroverde de titel al zes keer.

Eerder in het toernooi maakte Roger Federer (35) zijn rentree bij Zwitserland nadat hij een halfjaar aan de kant stond met een blessure. In de halve eindstrijd moest hij met zijn land buigen voor Frankrijk.