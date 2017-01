Pliskova wint toernooi in Brisbane, titelhouder Raonic ten onder

Pliskova kende geen pardon met Cornet. De nummer zes van de wereld mepte de Française in een uur tijd van de baan: 6-0 en 6-3.

Voor de Tsjechische is het haar zevende titel. Door de overwinning stijgt ze naar de vijfde plaats op de WTA-ranking.

Bij de mannen moest Raonic in twee sets zijn meerdere erkennen in de Bulgaar Grigor Dimitrov: 7-6 (7) en 6-2. Dimitrov komt in de finale de Japanner Kei Nishikori tegen, die te sterk was voor Stan Wawrinka (7-6, 6-3).

Raonic, die vanaf komende week wordt gecoacht door Richard Krajicek, won in 2016 het toernooi. De Canadees was echter niet opgewassen tegen Dimitrov, die in de kwartfinale Dominic Thiem uitschakelde.

Nishikori speelt voor het eerst de finale in Brisbane. Dimitrov deed dat ook in 2013, maar verloor toen van de huidige nummer één van de wereld, Andy Murray.

Het ATP-toernooi van Brisbane geldt als voorbereidingstoernooi op de Australian Open, dat op maandag 16 januari begint.