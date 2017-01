Djokovic en Murray bereiken halve finales in Doha

De Serviër was in de Qatarese hoofdstad in twee sets te sterk voor qualifier Radek Stepanek: 6-3 en 6-3.

Djokovic komt in de halve finale Fernando Verdasco tegen, die eerder op donderdag de Kroaat Ivo Karlovic in twee sets over de knie legde (6-2, 7-5).

Murray, de Britse nummer één van de wereld, had het niet makkelijk met de 31-jarige Nicolas Almagro, de nummer 44 op de wereldranglijst. Murray had twee uur en negen minuten nodig om Almagro in twee sets (7-6 (4), 7-5) te verslaan.

De Brit treft in de halve finale de winnaar van de partij tussen Tomas Berdych en Jo-Wilfried Tsonga die donderdagavond wordt afgewerkt.

Nadal

Het toernooi in Doha is zowel voor Murray als Djokovic het eerste toernooi van 2017. Vorig jaar wist de 29-jarige Serviër de titel te veroveren in Doha. Hij versloeg toen in de finale Rafael Nadal.

Nadal is er dit jaar niet bij in de Qatarese hoofdstad. Hij speelt deze week in het Australische Brisbane ter voorbereiding op de Australian Open. De eerste Grand Slam van dit jaar begint op 16 januari.