Nadal simpel naar kwartfinales in Brisbane, Kerber verliest

De 30-jarige Nadal was snel klaar met de Duitser Micha Zverev. Het werd 6-1 en 6-1. In de eerste ronde had hij dinsdag tegen de Oekraïener Alexandr Dolgopolov ook slechts twee sets nodig voor de winst (6-3 en 6-2).

Nadal maakt in Brisbane zijn rentree nadat hij zijn seizoen in oktober vanwege een slepende polsblessure vroegtijdig moest beëindigen. Nadal miste daardoor de ATP-toernooien in Basel en Parijs en ook eventuele deelname aan de World Tour Finals was van de baan.

In de kwartfinales neemt de als vijfde geplaatste Nadal het op tegen Miloas Raonic, die het toernooi vorig jaar won en als eerste gerangschikt is.

De andere partijen in de kwartfinales zijn Dominic Thiem-Grigor Dimitrov, Jordan Thompson-Kei Nishikori en Kyle Edmund-Stan Wawrinka.

Kerber

In het vrouwentoernooi ging de nummer één van de wereld Kerber onderuit. De 22-jarige Oekraïense Elina Svitolina had drie sets nodig om de zes jaar oudere Duitse te verslaan. Het werd 6-4, 3-6 en 6-3.

Kerber bereidt zich in Brisbane voor op de Australian Open, waar ze titelverdedigster is. Ze onttroonde vorig jaar Serena Williams als aanvoerster van de wereldranglijst.

Voor de als tweede geplaatste Dominika Cibulkova viel eveneens het doek in de kwartfinales. Alize Cornet uit Frankrijk was met 6-3 en 7-5 te sterk voor de Slowaakse.

In de halve finales staan de partijen Garbiñe Muguruza-Cornet en Svitolina-Karolina Pliskova op het programma. De eindzege ging vorig jaar naar Victoria Azarenka.

Shenzhen

Ook het toernooi in het Chinese Shenzhen verloor de nummer één van de plaatsingslijst. De Poolse Agnieszka Radwanska verloor haar kwartfinale tegen de als achtste geplaatste Alison Riske: 6-2, 3-6 en 6-0.

De 27-jarige Radwanska wist het toernooi vorig jaar nog te winnen. De Amerikaanse Riska neemt het in de halve finales op tegen Camila Giorgi uit Italië.

In de andere halve eindstrijd neemt de Britse Johanna Konta het op tegen Katerina Siniakova uit Tsjechië.