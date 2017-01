Djokovic en Murray zonder setverlies naar kwartfinales in Doha

Djokovic won in de Qatarese hoofdstad met 6-3 en 6-4 van Horacio Zeballos, de Argentijnse nummer 71 van de wereld.

Voor een plek in de halve finale treft de mondiale nummer twee, die vorig seizoen zijn koppositie verloor aan Murray, de 38-jarige qualifier Radek Stepanek uit Tsjechië.

Murray had het woensdag lastiger in de tweede ronde. De Brit versloeg Gerard Melzer uit Oostenrijk met 7-6 (6) en 7-5. Bij een 5-4 voorsprong in de tweede set kon Murray de wedstrijd uitserveren. Hij faalde maar stelde in de twee games die volgden orde op zaken.

De volgende tegenstander van Murray is de Spanjaard Nicolas Almagro, die in 2011 de mondiale nummer negen was. Nu staat 31-jarige Almagro 44e.

Nadal

Het toernooi in Doha is zowel voor Murray als Djokovic het eerste toernooi van 2017. Vorig jaar wist de 29-jarige Serviër de titel te veroveren in Doha. Hij versloeg toen in de finale Rafael Nadal.

Nadal is er dit jaar niet bij in de Qatarese hoofdstad. Hij speelt deze week in het Australische Brisbane ter voorbereiding op de Australian Open. De eerste Grand Slam van dit jaar begint op 16 januari.