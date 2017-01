Serena Williams hekelt eigen spel na vroege uitschakeling in Auckland

De nummer één van de plaatsingslijst werd verrassend uitgeschakeld in Nieuw-Zeeland (4-6, 7-6 (3) en 4-6), mede door liefst 88 unforced errors.

"Volgens mij heb ik nog nooit in mijn loopbaan 88 onnodige fouten gemaakt. Ik kan het googlen, maar ik weet het zo goed als zeker. Het is echt veel te veel. Zo kan je nooit een wedstrijd winnen", aldus Williams woensdag op de site van de WTA.

Aan het begin van de wedstrijd leek er nog geen vuiltje aan de lucht voor de 22-voudig Grand Slam-winnares. Williams nam een comfortabele voorsprong, maar verloor daarna vijf games op rij en daarmee ook de eerste set.

Brengle, de nummer 72 op de wereldranglijst, wist in haar laatste ontmoeting met Williams in 2015 slechts één game te veroveren.

Tweede set

Williams pakte weliswaar de tweede set na een tiebreak, maar dat zorgde er niet voor dat ze beter ging tennissen. "Ik ben nooit echt in mijn ritme gekomen. Het rendement van mijn returns was laag en dat is frustrerend."

De 35-jarige Amerikaanse had naar eigen zeggen ook last van de weeromstandigheden. De harde wind speelde haar parten. "Ik weet niet waarom, maar het bleef me de hele wedstrijd irriteren. Mijn opponente had daar natuurlijk ook last van, maar misschien leed haar spel daar minder onder."

Williams maakte in Auckland juist haar rentree na een rustpauze van vier maanden, mede om te herstellen van een schouderblessure. Ze bereidt zich voor op de Australian Open. Het Grand Slam-toernooi in Melbourne begint op 16 januari.