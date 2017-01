Nadal wint in Brisbane eerste partij van 2017

De Spanjaard was in de eerste ronde in de Australische stad met 6-3 en 6-2 te sterk voor de Oekraïener Alexandr Dolgopolov. In de tweede ronde moet Nadal het opnemen tegen de Duitser Mischa Zverev.

Zowel in de eerste als in de tweede set wist Nadal Dolgolpolov twee keer te breken. De nummer 62 van de wereld stelde daar alleen in het eerste bedrijf een break tegenover. De partij duurde één uur en veertien minuten.

Voor de 30-jarige Nadal was het zijn eerste officiële wedstrijd nadat hij zijn seizoen in oktober vanwege een slepende polsblessure vroegtijdig moest beëindigen. Nadal miste daardoor de ATP-toernooien in Basel en Parijs en ook eventuele deelname aan de World Tour Finals was van de baan.

Australian Open

Vorige week liet Nadal al zien in op de weg terug te zijn. Hij won het Mubadala World Tennis Championship, een invitatietoernooi in Abu Dhabi. In de eindstrijd klopte hij de Belg David Goffin.

Door zijn maandenlange afwezigheid en zijn mindere prestaties in 2016 is Nadal momenteel de nummer negen van de wereld. Het toernooi van Brisbane geldt voor de veertienvoudig Grand Slam-winnaar als belangrijke opmaat voor de Australian Open die op maandag 16 januari van start gaat.