Williams voelt zich na rustpauze frisser en sterker dan in afgelopen jaren

"Deze pauze was het beste wat ik had kunnen doen. Ik ben mentaal helemaal opgeladen en voel me sterker en frisser", zei de 35-jarige Williams dinsdag na haar rentree op het WTA-toernooi van Auckland.

De Amerikaanse speelde in de Nieuw-Zeelandse stad haar eerste partij sinds haar verloren halve finale op de US Open in september en won overtuigend van de Française Pauline Parmentier: 6-3 en 6-4. De afgelopen maanden gebruikte ze om te herstellen van een schouderblessure en extra rust te nemen.

"Ik voel me daardoor nu heel anders dan bijvoorbeeld aan het begin van vorig jaar. Het is echt een wereld van verschil. Na al die jaren aan de top was het goed om tijd buiten de baan door te brengen. Ik heb zin in het nieuwe seizoen."

Grand Slams

Williams heeft de lat voor 2017 hoog gelegd, nadat ze in 2016 haar eerste plaats op de wereldranglijst verloor aan Angelique Kerber. "Ik wil nog meer Grand Slams winnen", aldus Williams, die al 22 Grand Slam-titels achter haar naam heeft staan.

"De focus ligt uiteraard op de Grand Slam-toernooien, maar om daar te presteren moet ik ook op andere toernooien zoals hier in Auckland presteren. En dat doe ik met veel plezier. Ik was nog nooit in Nieuw-Zeeland geweest en mede op advies van mijn zus Venus ben ik hier nu. Mooi dat ik na al die jaren nog nieuwe landen kan ontdekken."

Aan een eventueel afscheid denkt Williams dan ook nog niet. "Ik houd van tennis en met dat gevoel sta ik ook nu nog elke dag op. Pas als dat weg is, stop ik."