Bertens verliest eerste partij van 2017, goede rentree Serena Williams

De als vijfde geplaatste Bertens moest na twee uur haar meerdere erkennen in Davis: 7-6 (3) en 6-2.

De partij op het hardcourt in Nieuw-Zeeland was maandag al begonnen, maar de wedstrijd moest bij een 5-3 voorsprong in de eerste set voor Bertens worden afgebroken vanwege regenval.

De Wateringse verloor een dag later direct haar service. Bij een 6-5 voorsprong kreeg de nummer 22 van de wereld in een zeer lange servicegame van Davis een setpoint, maar die wist ze niet te benutten. De 23-jarige Amerikaanse, 61e op de mondiale ranking, won de eerste set vervolgens in een tiebreak.

In het tweede bedrijf kwam Davis direct op een 3-0 voorsprong. Bertens knokte zich terug naar 3-3, maar een verloren servicegame op love bij een 4-5 achterstand kostte haar de wedstrijd.

"Dit is jammer genoeg niet het resultaat waar ik op hoopte", schreef Bertens na haar partij op Twitter. "Het goede nieuws is dat er nog veel te leren en te verbeteren is."

Williams

Serena Williams beleefde een succesvolle rentree. De 35-jarige Amerikaanse speelde in Auckland haar eerste partij sinds de US Open van september vorig jaar en won overtuigend van de Française Pauline Parmentier: 6-3 en 6-4.

Williams veroverde vorig jaar op Wimbledon haar 22e Grand Slam-titel, maar raakte bij de US Open de eerste plaats op de wereldranglijst kwijt aan de Duitse Angelique Kerber. Na haar nederlaag tegen Karolina Pliskova in de halve finales op Flushing Meadows nam ze een lange rustpauze om te herstellen van een schouderblessure.

Williams begon dinsdag stroef aan haar partij tegen Parmentier en kwam in de eerste set met 3-1 achter, maar de Amerikaanse vond al snel haar draai en pakte de vijf volgende games. In het tweede bedrijf bood Parmentier goed weerstand, maar onvoldoende om Williams van haar stuk te brengen.

De tennissters bereiden zich voor op de Australian Open. Het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar begint op 16 januari.