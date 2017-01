Federer viert rentree met overtuigende zege bij Hopman Cup

De partij tegen de Engelsman was het eerste duel van Federer sinds zijn verloren halve finale op Wimbledon in juli tegen Milos Raonic. Door een knieblessure stond hij vervolgens lang aan de kant, al was het ook een bewuste keuze om niet te snel zijn rentree te maken.

"Ik heb echt gedacht aan de lange termijn en ben nu erg positief. Ik ga niet mijn rentree maken voor een paar maanden", zei Federer eerder deze week.

De zeventienvoudig Grand Slam-winnaar heeft nog twee weken om in vorm te komen voor de Australian Open, die op 16 januari begint. Vorig jaar kwam Federer in Melbourne tot de halve finales. De laatste keer dat hij het toernooi won was in 2010.

De Hopman Cup is de eerste test voor Federer in de aanloop naar de Australian Open. Hij vormt bij de landenwedstrijd voor gemengde teams een koppel met zijn landgenote Belinda Bencic. Zondag is het toernooi van start gegaan.