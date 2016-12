Voormalig nummer één van de wereld Ivanovic beëindigt tenniscarrière

"Ik wil alleen blijven spelen als ik op het hoogste niveau kan presteren. Aangezien me dat niet langer lukt, is het tijd om verder te gaan met mijn leven", zei de tennisster, die de afgelopen jaren kampte met diverse blessures.

In de twee minuten durende livestream gaf Ivanovic aan zich vanaf nu te willen richten op haar maatschappelijke carrière.

Ivanovic kende haar grootste successen in 2008, het jaar waarin ze als 20-jarige de titel pakte op Roland Garros en nummer één van de wereld werd. Op die positie bleef ze twaalf weken staan.

Op de Australian Open reikte ze eerder dat jaar tot de finale. In 2007 behaalde ze een halve finaleplek op Wimbledon.

"Het was een moeilijke beslissing, maar ik heb tegelijkertijd ook zoveel te vieren", zei Ivanovic. "Ik heb in mijn tennisloopbaan hoogtepunten gekend, waarvan ik vooraf nooit had durven dromen."

Teleurstellend

Het afgelopen seizoen verliep teleurstellend voor Ivanovic. Ze wist geen enkele titel te pakken en ging zes keer onderuit in de eerste ronde.

De laatste vijf wedstrijden van het seizoen gingen allemaal verloren, waardoor ze het jaar afsloot als de nummer 63 van de wereld.

Ivanovic won in haar carrière 15 WTA-titels en sloeg in totaal 14,9 miljoen euro aan prijzengeld bij elkaar. Eerder dit jaar trad ze in het huwelijk met de Duitse voetballer Bastian Schweinsteiger.