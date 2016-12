Kvitova vastberaden om terug te keren op tennisbaan

Een operatie van bijna vier uur was nodig om de beschadigde zenuwen en pezen van haar linkerhand te herstellen.

"Het mooiste kerstcadeau was dat ik na de operatie de vingers van mijn linkerhand kon bewegen'', zei de linkshandige Kvitova vrijdag op een persconferentie.

"Wat me is overkomen was bijzonder angstig, maar ik zie mezelf niet als slachtoffer. Ik heb geen medelijden met mezelf. Ik wil vooruitkijken en niet achterom."

Dierbaar

Ondanks haar vertrouwen in een goede terugkeer zal de revalidatie van de 26-jarige Kvitova, die het jaar afsluit als nummer elf van de wereld, minstens zes maanden duren. Ze mist daardoor in ieder geval de Australian Open in januari. Deelname aan Roland Garros is twijfelachtig.

"Ik wil straks weer tennissen, hoe dan ook", aldus de tweevoudig Wimbledon-kampioene. "Of het nu drie maanden duurt, zes maanden, een jaar of nog langer, dat maakt me niet uit. Ik zal er werkelijk alles aan doen weer terug te keren in de sport die me zo dierbaar is."