Sijsling stelt rentree uit en mist Australian Open

De revalidatie van Sijsling, die ook kampt met schouder- en knieproblemen, verloopt minder snel dan verwacht, laat hij op zijn website weten. "Daardoor is mijn deelname aan de kwalificaties van de Australian Open in januari niet meer haalbaar."

De huidige nummer 177 van de wereldranglijst ging onderuit tijdens een partij in het Duitse Meerbusch. Na onderzoek bleek dat hij zijn pezen in zijn rechterhand had ingescheurd.

Door de blessure miste Sijsling onder meer de kwalificaties voor de US Open in New York. Door zijn afwezigheid moest hij ook al meer dan zeventig plaatsen inleveren op de wereldranglijst.