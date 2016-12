Kvitova geopereerd aan hand na aanval met mes in eigen huis

"Ik ben geschokt, maar ook gelukkig dat ik nog leef. Het ergste is achter de rug. De verwonding van mijn hand is ernstig, dus het belangrijkste is nu dat de doktoren alles gaan onderzoeken", aldus Kvitova op haar Facebook-pagina.

Het incident vond dinsdagochtend plaats tijdens een inbraak in het huis van Kvitova in Oost-Tsjechië. Kvitova raakte gewond aan haar hand bij een poging zichzelf te verdedigen.

Na een vier uur durende operatie konden de artsen melden dat Kvitova zo'n drie maanden nodig heeft om te herstellen van de aanval.

Het zou gaan om een willekeurige misdaad van een individu die niet bewust gericht was op de tennisster.

Wimbledon

Kvitova bezet momenteel de elfde plek op de wereldranglijst. De 26-jarige Tsjechische wist in 2011 en 2014 Wimbledon op haar naam te schrijven. In 2012 bereikte ze de halve finales op Roland Garros en de Australian Open.

Bij de US Open kwam Kvitova nooit verder dan de kwartfinales. Afgelopen zomer op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro wist ze brons te veroveren.

Eerder op dinsdag meldde Kvitova zich nog af voor de Hopman Cup, het landentoernooi dat van 1 tot en met 7 januari in Perth wordt gespeeld.

Ze is nog niet volledig hersteld van een stressfractuur in haar rechtervoet. "Uit een MRI-scan blijkt dat het weliswaar beter gaat met mijn voet, maar dat het herstel niet zo snel vordert als ik had gewild", aldus Kvitova.