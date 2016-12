Krajicek aan de slag als coach van Raonic

"Vandaag was mijn eerste training met Richard Krajicek", schreef Raonic maandag op Instagram. "Het is geweldig om hem in mijn team te hebben voor het komende seizoen waarin ik hogere doelen nastreef."

Raonic sluit 2016 af als de nummer drie van de wereld, achter Andy Murray en Novak Djokovic. De 25-jarige Canadees verloor dit jaar op Wimbledon zijn eerste Grand Slam-finale van Murray.

"Ik heb al een aantal dagen met Richard samengewerkt voor de Australian Open begin dit jaar. Ik weet zeker dat hij met zijn ervaring als Wimbledon-kampioen me kan helpen om mijn doelen te bereiken. Ik kijk ernaar uit om samen grootse dingen te doen."

Wawrinka

Krajicek won Wimbledon in 1996 en is daarmee de enige Nederlandse winnaar van een Grand Slam in het enkelspel. Tijdens het afgelopen grasseizoen maakte de voormalig nummer vier van de wereld zijn debuut als coach.

Hij begeleidde toen Stan Wawrinka, maar die samenwerking was niet succesvol. Wawrinka werd al in de tweede ronde van Wimbledon uitgeschakeld.

Raonic verbrak onlangs de samenwerking met de Spaanse ex-tennisser Carlos Moya, die afgelopen seizoen als zijn coach fungeerde.

ABN Amro-toernooi

De 45-jarige Krajicek blijft daarnaast actief als toernooidirecteur van het ABN Amro-toernooi. Hij verlengde zijn contract in Rotterdam met drie jaar.

"Deze twee banen zijn voor mij een ideale combinatie. Ik liep al even rond met de ambitie om te gaan coachen en om dan aan de slag te kunnen met een topspeler als Milos Raonic, is natuurlijk een mooie kans", zegt hij.

"Dat het ABN Armo-toernooi daarnaast het vertrouwen uitspreekt om de komende jaren met me door te willen, maakt het compleet. Ik heb al eerder gezegd dat dit, na zelf spelen, de mooiste baan in het tennis is."

De 44e editie van het toernooi in Ahoy vindt plaats van 13 tot en met 19 februari 2017.