Luchtvaartorganisatie VN vraagt om wereldwijde droneregistratie

De luchtvaartorganisatie van de Verenigde Naties heeft het oprichten van een wereldwijde droneregistratie voorgesteld. Dat schrijft Reuters.

Door alle drones in één systeem vast te leggen, moet het simpeler worden voor autoriteiten om onbemande vliegtuigjes en hun eigenaren te identificeren. Het initiatief volgt nadat drones aan populariteit winnen in de VS, Europa en China. Dat brengt onder meer bezorgdheid over privacy met zich mee. Ook zouden drones een gevaar vormen voor commerciële vliegtuigen.

Standaard

Het is onduidelijk hoe zo'n wereldwijde database eruit zou moeten zien. Wel zou er volgens de luchtvaartorganisatie vanuit dronemakers vraag zijn naar één standaard. Fabrikanten moeten anders mogelijk steeds aangepaste versies bouwen voor Europa, de VS en China om aan lokale regels te voldoen.

In december 2015 besloot de Amerikaanse luchtvaartautoriteit dat dronebezitters hun drones met een gewicht van minimaal 250 gram moesten registreren. Die beslissing stuitte op veel weerstand van gebruikers en werd in mei van dit jaar door een Amerikaanse rechter ongedaan gemaakt.

Europese regels

In april schreef staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) dat registratie van drones in Nederland niet nodig was. Dat zou op termijn op Europees niveau geregeld worden. Daarnaast zou het "geen wezenlijke bijdrage" leveren aan het verbeteren van de vliegveiligheid.

De Britse regering liet in juli weten dat drones in de toekomst wel verplicht geregistreerd moeten worden. Daarmee wil de overheid aansprakelijkheid beter vastleggen en het moet leiden tot meer verantwoordelijkheid bij gebruikers. Ook zouden eigenaren een veiligheidsexamen moeten afleggen.