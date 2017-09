YouTube biedt HDR-functie aan op Android-telefoons

De komst van HDR, wat staat voor High Dynamic Range, werd door YouTube bekendgemaakt. Dat schrijft TechCrunch.

In het begin de mogelijkheid beschikbaar op een klein aantal Android-telefoons. Het gaat om de Pixel, LG V30, Samsung Galaxy S8, Galaxy Note8 en de Sony Xperia XZ Premium. HDR is via de YouTube-app in te schakelen.

Volgens YouTube komt HDR in de toekomst ook naar andere Android-telefoons. Over iOS is nog niets bekend. Niet alle telefoons ondersteunen HDR.

Op YouTube werkt HDR sinds afgelopen november. Met de technologie worden zowel lichte als donkere delen van het beeld goed weergegeven. Kleurverschillen in bijvoorbeeld schaduwen worden duidelijker dan normaal. Lichte delen kunnen daarnaast een stuk helderder zijn.