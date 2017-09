Hackers stelen gegevens 143 miljoen Amerikanen van kredietbureau

Criminelen hadden door de cyberaanval toegang tot de burgerservicenummers, geboortedata en adressen van Amerikanen. Volgens Equifax werd de kredietdatabase niet gekraakt, waardoor hackers niet de kredietscores van klanten konden zien.

Bij de cyberaanval zijn ook de creditcardnummers van 209.000 klanten in de VS op straat komen te liggen, samen met documenten over financiële problemen van 182.000 mensen.

BIj de cyberaanval kregen criminelen in mei toegang tot de gegevens van 143 miljoen mensen. Het lek werd pas gedicht rond 29 juli, toen het lek bij een onderzoek door het kredietbureau werd ontdekt. Er werd pas afgelopen donderdag melding van gedaan door het bedrijf.

Aandelen verkocht

Drie dagen nadat het lek binnen Equifax werd ontdekt, verkochten hooggeplaatste mensen binnen het bedrijf 1,8 miljoen dollar aan aandelen. Onder andere de chief financial officer zou zich daar schuldig aan hebben gemaakt.

Beurswaakhond SEC verbiedt de verkoop van aandelen op basis van nog niet gepubliceerde informatie. Equifax ontkent echter dat de aandelen op basis van het ontdekte datalek zijn verkocht.

Kredietbureau

Equifax is één van de drie grootste kredietbureaus in de Verenigde Staten. Het bedrijf controleert of mensen bijvoorbeeld een creditcardschuld hebben. Dat deed het kredietbureau eerder nog gratis voor klanten van Target, Home Depot en Sony nadat deze bedrijven door hackers werden getroffen en creditcardnummers op het spel kwamen te staan.

De hackers hebben ook toegang gekregen tot persoonlijke gegevens van klanten uit Canada en Groot-Brittannië van Equifax. Daarbij gaat het om veel minder mensen. Het gros van de gestolen gegevens is afkomstig van Amerikaanse klanten.