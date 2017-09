'Russen kochten voor ton aan advertenties op Facebook rond verkiezingen VS'

Dat heeft Facebook bekendgemaakt op zijn blog. Volgens The Washington Post hebben vertegenwoordigers van Facebook congressionele onderzoekers hiervan op de hoogte gebracht.

De advertenties werden tijdens de Amerikaanse verkiezingen verkocht aan een Russisch bedrijf dat zijn berichten richtte op stemmers, stellen ingewijden tegenThe Washington Post. Facebook zegt dat het de advertentie-inkomsten kon terugvoeren naar een Russische partij die bekendstaat om het uitbrengen van pro-Kremlin propaganda.

Een klein deel van de advertenties zou specifiek de namen van Donald Trump en Hillary Clinton hebben genoemd. Het gros van de berichten richtte zich op de verdeeldheid tussen politieke partijen. Zo gingen ze over wapenrechten, immigratie en rassendiscriminatie.

Twee jaar lang

Volgens het Facebook-blog werden er tussen juni 2015 en mei 2017 ongeveer drieduizend advertenties aangekocht. Ze waren gekoppeld aan zo'n 470 accounts en pagina's die in strijd waren met de huisregels van Facebook, die discriminatie bijvoorbeeld niet toestaan. Uit onderzoek van het sociale netwerk blijkt dat de accounts met elkaar te maken hadden. Inmiddels zijn ze allemaal offline gehaald.

Wat de invloed en effecten van deze advertentiecampagnes zijn geweest, is onduidelijk. Het bedrag van 100.000 dollar is relatief klein in vergelijking met de totale campagnekosten tijdens de verkiezingen, benadrukt The Washington Post. Het gezamenlijke campagnebudget van Hillary Clinton en Donald Trump lag boven de 2,5 miljard dollar, becijferden experts eerder.

Kritiek

Na de Amerikaanse presidentsverkiezingen van vorig jaar kreeg Facebook veel kritiek over zich heen. Berichten met nepnieuws en onjuiste informatie zouden veel gedeeld zijn en daardoor heel populair zijn geworden. Dat zou invloed hebben gehad op de uitslag van de verkiezingen, stelden critici.

Facebook-CEO Mark Zuckerberg zei daags na de verkiezingen dat 'het kleine beetje nepnieuws' op het sociale medium weinig impact zou hebben gehad. Volgens hem werd evenveel nepnieuws over Clinton als over Trump verspreid. Zuckerberg zei dat stemmers zelf wel in staat waren om het onderscheid tussen nepnieuws en echt nieuws te maken.

Facebook heeft sindsdien maatregelen getroffen om nepnieuws zoveel mogelijk te verstoppen in de nieuwsoverzichten van gebruikers. Zo zijn pagina's die regelmatig nepnieuws verspreiden niet langer welkom en worden nieuwsorganisaties ingezet om feiten te checken. Facebook zegt ook actiever te zoeken naar mensen die het platform proberen te misbruiken om ze vervolgens te blokkeren.