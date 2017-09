India onderzoekt mogelijkheden van Hyperloop tussen twee steden

Dat maakt Hyperloop Transportation Technologies (HTT) bekend, schrijft Wired.

Het bedrijf uit Los Angeles bereikte een overeenkomst met de overheid van de Indiase staat Andhra Pradesh om een Hyperlooproute te ontwikkelen tussen de steden Amaravati en Vijaywada. Normaal duurt een reis tussen die steden een uur, met de Hyperloop zou die tijd teruggebracht worden naar zes minuten.

In oktober begint HTT met een onderzoek dat een half jaar duurt. Hiervoor wordt onder meer bekeken wat de beste route is om de steden te verbinden. Daarna begint de daadwerkelijke constructie van de Hyperloop.

De bouw moet volgens HTT zo'n 2500 banen scheppen. De komst van deze route moet zorgen dat de twee steden zich als technologische hub kunnen profileren.

Meer Hyperloops

Hyperloop Transportation Technologies kondigde al eerder netwerken van Hyperloops aan in Abu Dhabi, Slowakije en Zuid-Korea. Het bedrijf heeft nog geen werkend systeem getoond, maar CEO Dirk Ahlborn vertelde eerder aan Wired dat het bedrijf klaar is om te bouwen: "De technologie is geen probleem."

Het vervoerssysteem Hyperloop is een idee van Tesla- en SpaceX-topman Elon Musk, dat in 2012 ontstond. Het is een hogesnelheidstrein waarmee passagiers op topsnelheid worden vervoerd in zwevende capsules door vacuumbuizen. Zo zou een topsnelheid van 1.200 kilometer per uur haalbaar zijn.