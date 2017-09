België wil identiteitsfraude bestrijden met gezichtsherkenning

De maatregel werd door de Belgische minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, aangekondigd. Dat schrijft de Gazet van Antwerpen.

Ambtenaren die identiteitskaarten en paspoorten uitreiken, krijgen in 2019 hulp van software met gezichtsherkenning. Die herkent of de aanvrager geen fraude pleegt door zich voor te doen als een ander. Een computer vergelijkt het gezicht op de pasfoto met oudere foto's van de persoon. Ook fotoautomaten zouden met zulke software worden uitgerust.

Als iemand op een ander lijkt, kan diegene daar misbruik van maken door papieren op diens naam aan te vragen. Een ambtenaar is soms aangewezen op eerdere foto's van de persoon, bijvoorbeeld als diegene zegt geen documenten meer te hebben.

Jambon noemt lookalike-fraude 'een groot probleem'. Vorig jaar werden 771 gefraudeerde identiteitskaarten uit de omloop gehaald in België.

Manipulatie

Het Belgische kabinet wil ook voorkomen dat gemanipuleerde foto's worden gebruikt bij het aanvragen van een identiteitsbewijs. Om dat tegen te gaan, zouden fotografen die pasfoto's nemen de foto's direct naar de overheid sturen.

De uitgegeven identiteitskaarten worden daarnaast voorzien van een chip, waarop vingerafdrukken van de eigenaar staan.

Identiteitsfraude

In Nederland wordt over dit soort maatregelen niet gesproken. Wel nam het aantal gevallen van identiteitsfraude de afgelopen jaren toe. In 2016 zouden er 1724 meldingen gedaan zijn bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude. Een jaar eerder was dat nog minder dan de helft. In 691 van de gevallen ging het om fraude met een paspoort, id-kaart of rijbewijs.