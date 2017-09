Website Scholieren.com korte tijd gehackt

De hack heeft op 7 augustus plaatsgevonden, staat in een bericht op Scholieren.com. Daarbij heeft de aanvaller korte tijd toegang gekregen tot een beveiligde omgeving van de website.

De site meldt dat het lek snel na de hack is gedicht. Er zouden geen aanwijzingen zijn dat er persoonlijke gegevens zijn ingezien of gestolen, al kan de website dat 'niet met 100 procent zekerheid uitsluiten'. De gegevens worden 'goed versleuteld' opgeslagen. Volgens Scholieren.com zijn alle gebruikers per mail op de hoogte gesteld.

Het bericht stelt dat 'de boekverslagen veilig zijn, maar is het wel vet stom'. Mensen met een profiel op Scholieren.com wordt aangeraden hun wachtwoord te veranderen. Hetzelfde geldt voor gebruikers die met hun Facebookaccount inloggen.

Wie er achter de hack zit, is onduidelijk: "Naar verwachting is de hacker in kwestie gewoon een niewsgierige scholier die wat uit wilde proberen."