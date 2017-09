Smartwatches winnen terrein op wereldwijde wearablemarkt

Dat schrijft marktonderzoeker IDC. Wereldwijd werden in het tweede kwartaal van dit jaar ruim 26 miljoen wearables verscheept. Dat is 10,3 procent meer dan een jaar eerder.

Het afgelopen kwartaal markeerde een omslagpunt voor wearables, schrijft IDC. Voor het eerst steeg het aantal standaard wearables, zoals fitnesstrackers zonder apps van derden, niet. Wel groeiden het aantal slimme horloges met 60,9 procent. Dat was met name te danken aan fitness- en mode-liefhebbers.

Smartwatches

De wearablemarkt wordt wereldwijd aangevoerd door het Chinese Xiaomi met 13,4 procent. Daarna volgt Apple met 3,4 miljoen verscheepte exemplaren in het afgelopen kwartaal, schrijft IDC. Daarmee maakte het bedrijf een groei door van bijna 50 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2016.

Met Fitbit ging het minder goed. Dat bedrijf zag het aantal verscheepte wearables dalen met 40,9 procent naar 3,4 miljoen stuks. Het bedrijf kondigde deze week op de IFA een nieuwe smartwatch aan waarmee Fitbit de markt meer naar zich toe wil trekken.

Garmin zag de groei 6,6 procent dalen. De top vijf wordt afgesloten door horlogemaker Fossil, dat een miljoen wearables verscheepte. Dat aantal groeide het afgelopen jaar met bijna 218 procent. Volgens IDC komt dat met name omdat het bedrijf wearableproducent Misfit kocht in 2015.

Gezondheid

De overgang naar intelligente smartwatches is in volle gang, stelt IDC. "Jarenlang hebben basale fitnesstrackers de weg vrijgemaakt voor smartwatches en nu weten consumenten ze te vinden." Ook de interesse vanuit de medische industrie in het volgen en meten van gezondheid zou bijdragen aan de groei.