Samsung mag zelfrijdende auto testen in VS

Dat meldt Reuters. In een statement aan het persbureau wil Samsung nog niet zeggen wat het precies gaat testen in de Verenigde Staten. Het bedrijf zegt de vergunning in Californië te gebruiken 'om een slimmere en veiligere toekomst van transport na te jagen'.

Samsung heeft geen plannen om zelf auto's te maken. Wel toont de techgigant interesse om achterliggende technologie te ontwikkelen.

In mei kreeg Samsung ook in thuisland Zuid-Korea toestemming om zelfrijdende auto's op openbare wegen te testen. Het bedrijf test zulke auto's al langer op een daarop aangepast privéterrein. Dat doet Samsung met een aangepaste auto van Hyundai.

In de VS zal Samsung concurreren met onder meer Apple en Waymo, de onderneming van Alphabet. Samsung investeerde eerder dit jaar samen met financieringsmaatschappijen in een Amerikaans bedrijf dat laserscanners voor zelfrijdende auto's maakt. Ook kocht het bedrijf Harman International Industries, een bedrijf dat zich specialiseert in audiotoepassingen in auto's.