The Walking Dead krijgt schietspel in augmented reality

The Walking Dead: Our World werd aangekondigd door de Amerikaanse televisiezender AMC en ontwikkelaar Next Games. Het spel maakt gebruik van augmented reality, zodat spelers het in hun eigen omgeving opnemen tegen zombies.

De game komt als app beschikbaar voor iOS en Android en maakt gebruik van de camera om vijanden in de echte wereld te tonen. Net als Pokémon Go maakt het spel gebruik van locatie, zodat iedereen dezelfde zombies en wapens kan zien.

In een trailer van The Walking Dead: Our World is geen gameplay te zien. Wel toont het filmpje dat spelers samen op zombies kunnen schieten en dat er in de omgeving verschillende wapens op te pakken zijn. Personages uit de serie, zoals Rick, Daryl en Michonne, zijn in het spel beschikbaar.

Er is nog geen releasedatum bekend. Op de website van de game staat dat The Walking Dead: Our World 'binnenkort' verschijnt.