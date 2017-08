'Apple vervangt thuisknop op iPhone 8 met softwarebalk'

Dat meldt het doorgaans betrouwbare Bloomberg op basis van ingewijden en afbeeldingen die het in handen heeft.

De iPhone 8 zou het zonder thuisknop moeten doen omdat het scherm groter wordt. In plaats van een digitale knop kiest Apple mogelijk voor een dunne balk onderin beeld. Deze lijkt op het dock van macOS of het aangekondigde dock van iOS 11 op de iPad.

Gebruikers vegen de softwarebalk van onder naar het midden van de telefoon om de iPhone te ontgrendelen, stellen de bronnen. Eenzelfde beweging zorgt er binnen een app voor dat het multitaskvenster wordt geopend, waarmee je door apps kunt bladeren in een nieuwe kaartenweergave. Van hieruit moeten gebruikers nog eens omhoog vegen om terug te gaan naar het thuisscherm.

Met de huidige thuisknop drukken gebruikers één keer op de knop om naar het thuisscherm terug te keren. Door twee keer te klikken wordt het multitaskscherm geopend. App-ontwikkelaar Steve Troughton-Smith maakte samen met ontwerper Olivier Charavel al een weergeve van hoe een iPhone met dock eruit zou zien:

Groot scherm

Bloomberg bevestigt nogmaals geruchten dat de iPhone 8 een scherm krijgt, dat vrijwel de hele voorkant van het toestel in beslag neemt. Bovenin is een uitsnede waarin onder meer een sensor voor gezichtsherkenning en de camera in verwerkt zijn. Het scherm zou afgeronde hoeken hebben, in plaats van rechte hoeken op huidige modellen.

De iPhone 8 is waarschijnlijk de eerste iPhone met een OLED-scherm. Het display is plat, maar buigt iets mee in de rand die van roestvrijstaal is gemaakt. Naast de iPhone 8 zou Apple ook nieuwe versies van de iPhone 7 en iPhone 7 Plus introduceren. Het event vindt volgens betrouwbare bronnen op 12 september plaats.