'KPN heeft interesse in beveiligingsbedrijf Fox-IT'

Dat schrijft De Financiële Telegraaf zaterdag. Volgens ingewijden zien strategen van KPN in Fox-IT een goede aanvulling van zijn cybersecuritydiensten.

Van een overname is nog geen sprake. Er zou vanuit KPN slechts vroege interesse zijn. Zo is er nog geen gesprek geweest met de huidige eigenaar van Fox-IT, de Britse NCC Group, dat twee jaar geleden zo'n 135 miljoen euro voor het bedrijf betaalde. Daarnaast is nog onbekend of Fox-IT te koop is. NCC Group en KPN hebben beide niet gereageerd.

KPN zou meer focus willen leggen op online veiligheidsdiensten. Zo positioneert de telecomaanbieder zich steeds meer als leverancier van digitale-diensten. Begin dit jaar nam KPN al het cybersecuritybedrijf DearBytes over, dat beveiliging biedt tegen malware, ransomware en virussen.

Fox-IT is een van de grootste computerbeveiligingsbedrijven uit Nederland. Het bedrijf heeft onder meer de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst als klant. Ook de grote Nederlandse banken zijn aangesloten bij Fox-IT.