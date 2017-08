Samsung-topman bevestigt komst van slimme luidspreker

Dat zei topman Dong Jin Koh woensdag tegen CNBC. Het hoofd van de mobiele divisie zegt dat de aankondiging 'mogelijk binnenkort' volgt.

Koh zegt dat Samsung werkt aan een slimme speaker, maar maakt geen details bekend. De topman meldt dat het Zuid-Koreaanse bedrijf inzet op een zo compleet mogelijke gebruikerservaring met Samsung-apparatuur in huis.

In juli schreef de Wall Street Journal al dat Samsung aan een eigen speaker zou werken, die aangestuurd wordt met spraakassistent Bixby. Later sprak een ander bericht dat tegen, inmiddels bevestigt Samsung de komst van zo'n speaker zelf. Onbekend is hoe het apparaat eruit ziet en of hij inderdaad met Bixby werkt.

Concurrenten als Google en Amazon brachten al slimme speakers op de markt. Gebruikers kunnen de apparaten met spraak bedienen om bijvoorbeeld het weerbericht op te vragen of herinneringen in te stellen. Ook Apple werkt aan een eigen luidspreker, de HomePod, die werkt met assistent Siri.

Gear Fit 2 Pro

Woensdag lekte Samsung per ongeluk zijn nieuwe wearable, toen de productpagina van de Gear Fit 2 Pro kort online kwam. De belangrijkste verandering met de Gear Fit 2 is een betere waterbestendigheid tot een diepte van 50 meter. Ook is er een nieuwe app waarmee zwemmers hun inspanningen kunnen registeren. De pagina is inmiddels weer offline.