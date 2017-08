Podcast: Apple jaagt op Netflix en Facebook maakt eigen Marktplaats

Klik hier om de aflevering als mp3 te downloaden (8,8 MB) of luister hieronder via Soundcloud.

Apple en Netflix

Apple zou 1 miljard dollar willen investeren in eigen tv-series en films. Daarmee lijkt de techgigant de eerste stap te maken om met de originele content van Netflix te concurreren. Maar is dat bedrag genoeg en is Apple niet eigenlijk te laat op de tv-markt?

Facebook en Marktplaats

Een nieuwe functie in Facebook lijkt verdacht veel op de website Marktplaats. Nu is Marktplaats nog de grootste Nederlandse site, maar kan Facebook daar verandering in brengen?

