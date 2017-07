Team TU Eindhoven verliest finale WK robotvoetbal

''Felicitaties voor Water. Het was een zenuwslopende strijd, wij gaan naar huis met zilver", aldus de Eindhovenaren. De Nederlandse robotploeg haalde tot nu toe drie keer de wereldtitel en stond tien keer in de finale. Het team heeft 'sterspelers' als Robin van Perslucht, Arjen Robot en Gregory van der Tandwiel.

Tijdens de Robocup wordt er in teams van vijf gespeeld met intelligente robots. Er doen bijna vierduizend deelnemers mee uit veertig landen. Eindhoven speelde mee in de 'middle size league', waarbij tafelhoge robots vijf tegen vijf spelen met een echte voetbal. Ze zijn geprogrammeerd, maar zodra het fluitsignaal klinkt voetballen ze compleet zelfstandig.

Er is wel een menselijke scheidsrechter die onder meer het spel stillegt als de bal over de lijn gaat, en die kaarten kan uitdelen. "De robots moeten alles zelfstandig doen, beslissingen nemen en een doel bereiken", aldus teamcaptain Lotte de Koning van het Eindhovense team.

Het toernooi heeft als doel om technische ontwikkelingen te versnellen. Er wordt gehoopt dat de voetbalrobots in 2050 de menselijke wereldkampioen kunnen verslaan.

Andere teams

Aan de mondiale titelstrijd in Japan deden dit jaar naast Tech United nog drie andere Nederlandse team mee. Het Eindhovense @Home-team was actief in een competitie voor zorgrobots, en Dutch Nao Team van de Universiteiten van Amsterdan en Maastricht was actief in de categorie 'lopende robots'.

Debutant op het RoboCup-toernooi was het RoboTeam van de Universiteit Twente. Dat deed mee in de 'small size league' en haalde daar naar tevredenheid van teamleider Ewoud Croll de veertiende plaats. In dat onderdeel spelen minirobots (maximaal 15 centimeter hoog) met een oranje pingpongbal op een veld van 6 bij 9 meter.