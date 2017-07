Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Layton's Mystery Journey

Dit is het zevende deel in de Professor Layton-serie, die tot nu toe alleen voor de Nintendo DS en 3DS verscheen. Dit nieuwste deel is er voor het eerst zowel voor de 3DS als voor smartphones, en verschijnt hier bovendien eerder dan de 3DS-versie. Voor wie de serie niet kent: in de games wordt het verhaal verteld via hoogwaardige stukjes animatiefilm, afgewisseld door een groot aantal uiteenlopende puzzels.

Anders dan bij de meeste puzzelgames draaien de puzzels in de Layton-games niet steeds om hetzelfde principe, maar is er steeds weer een andere uitdaging. Soms is het een vormpuzzel, dan weer een hersenkraker, een woordspel, een rekenpuzzel: bedenk het en het zit in de game.

De puzzels maken meestal deel uit van een groter onderzoek dat je moet doen. De behoorlijk lange game is opgedeeld in verschillende hoofdstukken, waarbij je steeds aanwijzingen moet zoeken, mensen moet ondervragen en hints moet onthouden om uiteindelijk de puzzels op te kunnen lossen. Steeds wanneer je dat doet vordert het verhaal weer een beetje in de vorm van een stukje animatiefilm.

Omdat het hier gaat om een game die normaal gesproken alleen voor de 3DS verschijnt, is het spel een stuk groter en diepgaander dan je van een mobiele game gewend bent. De puzzels zijn slim en uitdagend, de animatie is schitterend, het verhaal is grappig en het stemmenwerk is dik in orde. Er is zelfs een Nederlandse taaloptie beschikbaar. Layton's Mystery Journey is een echte Layton-game waar je makkelijk meer dan tien uur mee bezig kan zijn. De prijs is daar met 17,99 euro ook naar, maar voor dat geld koop je een voor smartphones zeldzaam complete game.

Download Layton's Mystery Journey voor Android of voor iOS (17,99 euro)

CARROT Weather 4.0

Een weer-app voor wie normale weer-apps maar saai vindt. CARROT Weather is net als de andere apps uit de CARROT-serie allesbehalve saai. Ze worden namelijk allemaal zogenaamd aangedreven door de AI 'CARROT', die haar hekel aan de mensheid niet onder stoelen of banken steekt.

Ze vertelt je wat voor weer het is, en geeft daar dan vaak direct een bijdehante of neerbuigende opmerking bij. CARROT heeft in deze nieuwste versie van de app veel meer van zulke opmerkingen in petto, waardoor de app veel langer verrassend en dus grappig blijft. Bovendien kan je nu kiezen uit meerdere persoonlijkheden. Naast de standaard gemene persoonlijkheid is er ook keuze uit professioneel, vriendelijk, moorddadig en overkill (met hier en daar een vloekwoord).

Ook de vormgeving is aangepakt, met bovenop de weersvoorspelling een tweedimensionaal landschap waarmee het weer op dat tijdstip wordt uitgebeeld. Ook zitten er spelletjes in de app verstopt waarbij je bepaalde locaties moet bezoeken. Maar hoe lollig de app verder ook is: de weersvoorspellingen worden bijzonder serieus genomen. CARROT Weather gebruikt de weerdata van Dark Sky, één van de meest betrouwbare weerdiensten die er zijn.

Download CARROT Weather 4.0 voor iOS (4,49 euro)

Sidewords

Een bijzonder originele game die woordpuzzels mengt met een soort sudoku. Sidewords is bewust ontworpen als een rustgevend tijdverdrijf. Er loopt geen timer mee, je zoekt gewoon lekker naar de oplossingen van de puzzel.

Die puzzels bestaan uit een raster met bovenaan een horizontaal woord, en links een verticaal woord. Door letters uit beide woorden te combineren op de plekken waar ze samenkomen, maak je nieuwe woorden. Een beetje zoals je bij sudoku met cijfers doet dus.

Net als bij sudoku is de puzzel pas opgelost als het hele raster is ingevuld. Dat invullen gaat bij Sidewords afhankelijk van de lengte van het woord. Korte woordjes zijn maar goed voor één of twee blokjes, lange woorden voor wel zes of acht blokjes. Een geinig spel waarmee je weer eens op een andere manier tegen de samenstelling van woorden aankijkt.

Download Sidewords voor iOS (3,49 euro)