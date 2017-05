Podcast: Waarom komt er een light-versie Windows en wat kan je ermee?

Klik hier om de aflevering als mp3 te downloaden (16 MB) of luister hieronder via Soundcloud.

Het is ook mogelijk om je te abonneren op de podcast via iTunes of met deze RSS-feed via andere podcast-apps. Lees hier hoe dat precies werkt en bekijk de lijst met beste podcasts van het internet.

Beluister de podcast:

Windows 10 S

Het nieuwe Windows 10 S is zuiniger en efficiënter, wat het ideaal maakt voor goedkope schoolcomputers. Daarnaast moeten alle apps via de Windows Store worden geïnstalleerd. Maar: een andere webbrowser of zoekmachine instellen kan niet zomaar. Is dat oké, of komt Microsoft hiermee in de problemen bij de Europese Unie?

Surface Laptop

Na de Surface Pro en Surface Book introduceert Microsoft een laptop met touchscreen, die ook op Windows 10 S draait. Daarmee lijkt het bedrijf nog directer de concurrentie aan te gaan met de MacBook.

Maar waarom gebruikt die nieuwe Windows-laptop de energiezuinige versie van het besturingssysteem, terwijl hij best krachtig is?

Alle voorgaande afleveringen van De week van NUtech zijn hier te vinden. Heeft u nog geen podcast-app? Bekijk dan onze lijst met de vijf beste podcast-apps voor iOS en Android.