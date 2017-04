'Overheid moet miljarden in Eindhovense techbedrijven investeren'

Zij legden hun eisen woensdag op tafel in politiek Den Haag.

Van het genoemde bedrag gaat ruim de helft op aan verbetering van bereikbaarheid en voorzieningen. Op die manier moet het voor hoogopgeleide techneuten aantrekkelijker worden gemaakt om in Zuidoost-Brabant te gaan wonen en werken. Het aantrekken van voldoende geschoold talent is al jaren een van de grootste uitdagingen voor technologiebedrijven als ASML, Philips, NXP en VDL.

Verder zijn meer investeringen nodig in bijvoorbeeld onderzoek en ontwikkeling en in het onderwijs. Doel moet zijn het aantal studenten dat kiest voor een mbo-, hbo- of universitaire opleiding op het gebied van technologie of ICT, de komende jaren te verdubbelen. Ook buitenlands talent moet verleid worden om in Nederland te komen studeren, aldus Brainport Development.

De techindustrie rond Eindhoven zorgt volgens de organisatie voor werkgelegenheid in heel Nederland, maar ook voor innovaties waar de hele wereld beter van wordt. Ook het inmiddels demissionaire kabinet erkent dat en wees het gebied vorig jaar aan als een van de drie belangrijkste economische regio's van ons land, samen met luchthaven Schiphol en de haven van Rotterdam.

Zelf denkt de branche 2,2 miljard euro te kunnen bijdragen aan de gevraagde investeringen. De resterende 8,3 miljard euro komt voor rekening van de overheid.