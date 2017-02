Google moet ook e-mails overdragen aan FBI die buiten VS zijn opgeslagen

De rechtbank in Philadelphia oordeelde dat het overdragen van e-mails van buitenlandse servers naar de VS niet telt als inbeslagname van buitenlandse informatie. De inbreuk op privacy vindt namelijk pas plaats wanneer de e-mails worden geopend in de VS.

De FBI had om data verzocht met betrekking tot fraudezaken. Google is het oneens met de uitspraak van de rechter en overweegt om in beroep te gaan.

Het bedrijf stelt dat het soms e-mails opbreekt in stukjes om zo prestatie van haar netwerken te verbeteren. Hierdoor weet Google niet per se waar bepaalde e-mails worden opgeslagen.

Microsoft

De uitspraak komt zeven maanden nadat een rechter in New York opnieuw bepaalde dat techgigant Microsoft geen e-mails hoeft over te dragen van een server in Ierland, waarvan wordt vermoed dat ze een rol spelen in een drugszaak. Verschillende techbedrijven en privacywaakhonden waren blij met die uitspraak.

In januari verwierp een rechtbank een hoger beroep in deze zaak en sloot zich bij het oorspronkelijke vonnis aan.

Google zegt al tegemoet te komen aan de verzoeken van de FBI voor data waarvan bekend is dat het is opgeslagen op Amerikaanse servers. Het bedrijf ontvangt jaarlijks zo'n 25.000 verzoeken van Amerikaanse autoriteiten om data van gebruikers over te dragen.