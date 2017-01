Europol schroeft veiligheidsmaatregelen op na lekken terreurdossiers

''Maar ik kan niet garanderen dat er nooit meer menselijke fouten plaatsvinden,” zei Europol-directeur Rob Wainwright maandag in het Europees Parlement in Brussel.

Een Nederlandse politiemedewerkster maakte in 2009 een kopie van de dossiers om er thuis aan te werken. Volgens Wainwright kwamen ''21 infosets over verdachte personen en hun communicatiemiddelen” in 2014 op een onbeveiligde site terecht. Zembla zag ze en zegt dat ze onder meer over de Hofstadgroep gaan.

EU-parlementariër Sophie in ’t Veld (D66) wil dat het parlement vertrouwelijk op de hoogte wordt gesteld indien schendingen in het samenwerkingsverband van de EU-politiediensten in Den Haag gebeuren. ''Daar lijkt iedereen het over eens. Ook Wainwright snapt dat transparantie en rekenschap voorwaarde zijn voor het vertrouwen van de burger in Europol."

Dossiers

De dossiers die op straat kwamen te liggen bevatten honderden namen en telefoonnummers van mensen die met terrorisme in verband worden gebracht.

De data komen hoofdzakelijk uit de periode 2006 tot en met 2008. Bij de gegevens zaten onder meer een analyse van de Hofstadgroep en de bomaanslagen in Madrid.

Adjunct-directeur Wil van Gemert liet destijds weten dat lopende onderzoeken van Europol door de gelekte gegevens niet in gevaar zijn gekomen.