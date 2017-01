Saudi-Arabië slaat alarm na cyberaanvallen

Dat legde in 2012 al eens tienduizenden computers plat in het koninkrijk. Met name oliegigant Saudi Aramco werd hard getroffen.

Ditmaal meldde een chemisch concern ontwrichting van zijn internetverbinding en ook het computernetwerk van het ministerie van Werkgelegenheid werd aangevallen. Daar zouden echter geen data zijn verdwenen. De nationale telecomautoriteit adviseert organisaties en bedrijven erg alert te zijn op Sharmoon 2, dat eerder ook al de Saoedische luchtvaartautoreit aanviel.

Volgens de staatstelevisie Al Ekhbariya zijn verscheidene Saudische instellingen doelwit. Over de omvang en de aangerichte schade werden geen mededelingen gedaan. Ook is onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de verspreiding van het virus. In vergelijkbare gevallen ging de beschuldigende vinger doorgaans uit naar hackers in dienst van gezworen vijand Iran.