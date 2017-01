'Driekwart Nederlanders voor verbod smartphonegebruik op fiets'

Zeven op de tien ondervraagden vinden het gebruik van de smartphone op de fiets een ''urgent probleem". Van de 55-plussers wil 90 procent het gebruik van de telefoon op de fiets verbieden.

De helft van de jongeren is voorstander van zo'n verbod. Een meerderheid van de Nederlanders is is van mening dat het gebruik niet acceptabel is, ongeacht of er een verbod komt of niet.

Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) werkt aan een verbod op smartphonegebruik op de fiets. In de Tweede Kamer is hiervoor steun. Wel zijn er vragen over de handhaving van een dergelijk verbod.

Handsfree

Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer 40 procent van de ondervraagden voorstander is van een totaalverbod, waarbij ook handsfree bellen op de fiets niet is toegestaan.

Zo'n 60 procent wil een verbod waarbij het vasthouden van een telefoon op zich al verboden is, ook als de fietser het toestel niet of niet actief gebruikt.

Overheid

Tweederde van de Nederlanders vindt dat de Nederlandse overheid een rol en verantwoordelijk heeft om zich bezig te houden met de kwestie.

Het betreft een representatief onderzoek dat is uitgevoerd door SAMR onder 554 mensen van achttien jaar en ouder. Zo'n 70 procent van hen heeft aangegeven vaak te maken hebben gehad met smartphonegebruik in het verkeer.