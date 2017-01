Snapchat introduceert universele zoekfunctie in apps

Momenteel moet je in de Snapchat-app nog op verschillende plekken zoeken naar verschillende dingen. Het bedrijf bundelt alle zoekopdrachten nu in één zoekbalk die vanaf elk scherm eenvoudig op te roepen is.

Met de zoekfunctie is het mogelijk te zoeken naar vrienden, nieuwe contacten, groepen en media die in de Discover-functie staan. Ook kan een gebruiker eenvoudiger bijdragen aan ‘Our Stories’, de door Snapchat gecureerde verhalen rondom een evenement of feestdag.

De nieuwe zoekfunctie is al voor sommige Android-gebruikers zichtbaar en wordt de komende tijd naar alle Android- en iOS-gebruikers uitgerold.

Snapchat laat aan Techcrunch weten dat de nieuwe functie het zoekproces vooral sneller moet maken. De app krijgt vaker kritiek dat de interface moeilijk te doorgronden en onnodig ingewikkeld is.

Het bedrijf wil niet zeggen of het adverteerders hun kanalen zal laten promoten in de zoekresultaten zoals bijvoorbeeld bij Google gebeurd.