'Russische hackers breken in op Amerikaans elektriciteitsbedrijf'

Een stuk code dat in verband wordt gebracht met een Russische hackoperatie onder de codenaam Grizzly Steppe, is opgedoken op een laptop van een elektriciteitsbedrijf in de staat Vermont.

Volgens vertegenwoordigers zou er geen schade zijn aangericht, meldt The Washington Post vrijdagavond (lokale tijd). Bronnen melden aan de krant dat deze hack aantoont hoe kwetsbaar de systemen in de VS zijn.

Het bedrijf dat de hack heeft ontdekt zegt dat de computer waarop het stukje code werd aangetroffen niet aangesloten was op het belangrijkste netwerk van het elektriciteitsbedrijf.

Het is niet bekend wat de reden van de hack was en hoelang de code al aanwezig was op het systeem. Er wordt verder onderzoek gedaan naar de motieven achter de hack.

Storing

De Amerikaanse overheid let goed op de computersystemen van elektriciteitsbedrijven, omdat een storing grote gevolgen kan hebben voor hulp- en medische diensten.

Het nieuws komt een paar dagen nadat president Obama een reeks maatregelen aankondigde tegen Rusland, vanwege diens vermeende inmenging bij de Amerikaanse verkiezingen. Tientallen Russische diplomaten worden het land uitgezet en meerdere Russische complexen worden gesloten.