'Facebook loog tegen Europese Commissie over overname WhatsApp'

Dat gebeurde volgens EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) toen Brussel de aankoop in 2014 onderzocht.

Vestager heeft Facebook een zogeheten mededeling punten van bezwaar gestuurd. Het Amerikaanse internetbedrijf krijgt nu tot eind januari 2017 de gelegenheid te reageren.

De overname is niet meer terug te draaien, maar Facebook kan wel een boete krijgen. Die kan oplopen tot maximaal één procent van de wereldwijde omzet. Die bedraagt op jaarbasis zo'n 28 miljard dollar.

Samenvoegen

Facebook had bij de overname in 2014 gezegd dat het persoonlijke gegevens van gebruikers van beide diensten niet automatisch kon samenvoegen. Maar in augustus van dit jaar kondigde het bedrijf aan telefoonnummers van Whatsappgebruikers te gaan linken aan hun Facebookaccount.

Volgens Vestager was die technische mogelijkheid er ook in 2014 tijdens de overname al. Daarmee heeft Facebook dus misleidende of incorrecte informatie verstrekt. Bedrijven zijn verplicht accurate informatie te geven, aldus Vestager.

Accuraat

Een woordvoerder van Facebook laat weten dat het bedrijf altijd ter goeder trouw heeft geopereerd. "We hebben steeds accurate informatie over onze technische mogelijkheden en plannen gedeeld, bijvoorbeeld in ingediende stukken over de overname van WhatsApp, maar ook in stukken die wij in de aanloop naar de update van WhatsApp's privacybeleid eerder dit jaar vrijwillig hebben aangeleverd."

Facebook gaat ervan uit dat het onderzoek van de Commissie uit zal wijzen dat er geen onregelmatigheden waren tijdens de overname. "Wij blijven medewerking verlenen en de informatie delen die de Commissie nodig heeft om haar vragen beantwoord te krijgen."