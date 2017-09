Syrisch leger doorbreekt driejarige omsingeling Deir al-Zor door IS

IS hield een groot gedeelte van de stad bijna drie jaar bezet.

Het Syrische leger en zijn bondgenoten waren de afgelopen dagen met een bliksemsnelle opmars bezig richting Deir al-Zor. De troepen slaagden erin om door de linies van IS te breken op enkele kilometers afstand van de stad.

Dinsdag voegde het leger zich bij regeringstroepen, die jarenlang werden omsingeld door IS in het oostelijke deel van de stad.

In de stad, die in 2014 in handen viel van IS, wonen naar schatting 93.000 mensen. Ook zitten er militairen van het Syrische leger gestationeerd in Deir al-Zor. Zij hielden al drie jaar onder buitengewoon zware omstandigheden stand tegen aanvallen van IS.

Rusland

Om het offensief kracht bij te zetten vuurde het Russische fregat Admiral Essen vanaf de Middellandse Zee kruisraketten af op IS-doelen rond de Syrische stad.

Bij de luchtaanvallen werd een grote groep IS-strijders gedood en werden munitiedepots en commando- en communicatieposten van de terroristische groep verwoest, meldt het Russische ministerie van Defensie.

Volgens de Russen was de aanval specifiek gericht tegen IS-militanten uit Rusland en de voormalige Sovjet-Unie.

Raqqa

Leden van IS hadden zich opgehoopt in de omgeving van Deir al-Zor, nadat zij verdreven waren uit het zuiden van de provincie Raqqa in het westen van de provincie Homs. Daar zijn ook militairen van het Syrische en Russische leger actief.

De Russische luchtmacht doodde in augustus meer dan tweehonderd strijders van IS bij Deir al-Zor. Ook werd bij de aanval de militaire uitrusting van IS vernietigd.

De Syrische luchtmacht werpt met Russische steun regelmatig hulpgoederen af boven het omsingelde gebied. Er heerst gebrek aan voedsel en medicijnen.

Vliegveld

Het militaire vliegveld van Deir al-Zor wordt nog wel steeds omsingeld door IS. Het vliegveld werd begin dit jaar na een offensief door IS afgesneden van de stad. Naar verwachting zal de belegering van het vliegveld ook spoedig worden opgeheven.

De bevrijding van Deir al-Zor zou opnieuw een belangrijke overwinning zijn voor de Syrische president Bashar al-Assad, na de verovering van Aleppo eind vorig jaar.

De oorlog in Syrië duurt nu al meer dan zes jaar.