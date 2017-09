IS-konvooi Syrië in twee delen opgesplitst

Het konvooi met zo'n zeshonderd personen vertrok vorige week vanuit het grensgebied met Libanon richting gebieden die nog in handen zijn van de terreurorganisatie. Ze konden vertrekken vanwege een wapenstilstand met het Syrische leger en de Libanese beweging Hezbollah, een bondgenoot van de Syrische regering.

De internationale coalitie tegen IS en Irak maakten echter bezwaar tegen de deal en er werden luchtaanvallen op een weg en een brug uitgevoerd om te voorkomen dat het konvooi verder kon rijden.

Volgens een verklaring van de coalitie wordt het konvooi in de gaten gehouden en zal worden voorkomen dat het IS-gebied in kan rijden. Er wordt water en voedsel uitgedeeld aan de mensen in bussen die nog in de woestijn staan.

Verliezen

IS verliest in rap tempo terrein in Syrië. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten heeft het Syrische regeringsleger samen met zijn bondgenoten na zware gevechten het belangrijkste en laatste bolwerk van IS in de provincie Hama veroverd, waarmee er een einde lijkt te komen aan de aanwezigheid van de terreurgroep in dat deel van het land. IS is namelijk volledig omsingeld in Hama.

Bovendien nadert het Syrische leger in snel tempo de oostelijke stad Deir al-Zor. Naar verluidt is het regeringsleger nu op een afstand van bijna 20 kilometer van Deir al-Zor.