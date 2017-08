'Genoeg bewijs om Assad te veroordelen voor oorlogsmisdaden'

Dat zegt het aftredend hoofd van de VN-commissie voor Syrië Carla Del Ponte (70) zondag in een gesprek met de Zwitserse krant SonntagsZeitung. Het is nog niet bekend wanneer ze terugtreedt.

Del Ponte kondigde vorige week haar aftreden aan als hoofd van de commissie. Ze is gefrustreerd over de weigering van de VN-veiligheidsraad om een speciaal tribunaal voor Syrië op te richten.

''Ik ben er van overtuigd dat er genoeg bewijs is tegen Assad. Daarom is het zo frustrerend dat de VN geen stappen zetten. Het voorbereidende werk is gedaan. Nu moeten er stappen worden gezet om een rechtbank en een aanklager te installeren'', aldus Del Ponte in het vraaggesprek.

Volgens haar worden die pogingen vooral geblokkeerd door veto's van Rusland. Rusland geldt al jaren als bondgenoot van Assad en steunt het Syrische regeringsleger met wapens.

Onderzoeken

Volgens een eerder onderzoeksrapport van de VN en de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) heeft de Syrische overheid zich schuldig gemaakt aan drie gifgasaanvallen in het land.

Daarnaast zou Assad hebben toegestaan dat in een militaire gevangenis duizenden gevangenen zijn opgehangen tijdens de al zes jaar durende burgeroorlog. De Verenigde Staten zegt bewijs te hebben dat het regime daar een crematorium heeft gebouwd om lichamen van gevangenen te laten verdwijnen.

Amnesty International meldde in februari dat gemiddeld twintig tot vijftig mensen per week in de gevangenissen zijn opgehangen. Er zouden tussen de vijfduizend en dertienduizend mensen zijn geëxecuteerd in de eerste vier jaar na de opstand die tot de burgeroorlog leidde.​