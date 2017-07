'Syrische luchtmacht bombardeert rebellen ten oosten van Damascus'

Er zouden zondag in totaal zes bombardementen zijn uitgevoerd op twee plekken in het oostelijke deel van Damascus, meldt het Syrische Observatorium. In het gebied was het juist sinds het bereikte akkoord op zaterdag relatief rustig. Er deden zich slechts enkele kleine incidenten voor.

In het akkoord dat Rusland en het Syrische leger sloten met de rebellen, staat beschreven waar de verschillende groepen rebellen en de Syrische regering hun invloed laten gelden. Ook is in het akkoord vastgelegd hoe de routes lopen voor hulpacties. Langs die routes worden bijvoorbeeld gewonden afgevoerd naar ziekenhuizen.

Het lijkt er nu dus op dat in ieder geval een deel van de gemaakte afspraken niet nageleefd worden.

Controle Assad

Hoewel Damascus grotendeels in handen is van de Syrische president Assad, vechten plaatselijk opererende rebellengroepen ook in de hoofdstad tegen de regering. De stad werd begin juli nog getroffen door een aanslag waarbij meer dan twintig doden vielen.