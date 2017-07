Rusland en Syrië bereiken staakt-het-vuren met rebellen ten oosten van Damascus

Het Russische ministerie van Defensie zei later op zaterdag dat het akkoord in Caïro is bereikt, met Egypte als bemiddelaar.

In het akkoord staan de gebieden afgebakend waar de regering of de rebellen hun invloed laten gelden. Er staan ook afspraken over een wapenstilstand in en waar de routes voor hulpacties liggen. Langs die routes moeten in de komende dagen al gewonden worden afgevoerd naar ziekenhuizen. Moskou heeft niet precies vermeld met welke groep rebellen is onderhandeld in Caïro.

In de Syrische burgeroorlog vechten veel plaatselijk opererende rebellengroepen tegen de regering van president Bashar al-Assad. Assad wordt door het Kremlin geruggensteund.

Ghouta

Het bestand is in oostelijke delen van wat in de Syrië de Ghouta van Damascus heet. Dat is oorspronkelijk een oase met landbouwgronden rond de hoofdstad, dat sinds de jaren tachtig voor grote delen is gebruikt voor stedelijke bebouwing.

De Amerikaanse regering is afgelopen week gestopt met de steun aan een aantal rebellen. Een Amerikaanse topmilitair, generaal Raymond Thomas heeft dit weekend beklemtoond dat het stoppen van die steun niets met het beleid van president Trump tegenover Rusland te maken heeft.