Syrische regering tevreden met nieuw staakt-het-vuren

In het zuidwesten van Syrië is zondag 9.00 uur lokale tijd een staakt-het-vuren ingegaan. Het bestand is de meest recente poging van de internationale gemeenschap om vrede te stichten in het al zes jaar door oorlog geteisterde Syrië.

Het akkoord is het resultaat van onderhandelingen tussen Rusland, Verenigde Staten en Jordanië en heeft als doel tot bestendige vrede te komen.

Vooralsnog lijkt het akkoord stand te houden. Zo zouden er geen luchtaanvallen zijn uitgevoerd sinds zondagochtend. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten noemt de situatie "kalm".

Hamburg

Het staakt-het-vuren werd afgekondigd op de G20-top in Hamburg, president Trump had daar een onderhoud met zijn ambtsgenoot Poetin.

De wapens werden al eerder enkele malen neergelegd, maar die bestanden bleken broos. Ook nu is het weer de vraag of de rebellen en het Syrische regeringsleger het staakt-het-vuren respecteren. Zondag is het bestand nog niet geschonden.