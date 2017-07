Meerdere doden en gewonden door autobom in Damascus

Veiligheidstroepen kregen zondagochtend in totaal drie auto's in het vizier waarvan ze een vermoeden hadden dat er explosieven in zaten. Agenten wisten het voertuig op het Tahrirplein nog wel te omsingelen, maar konden niet voorkomen dat de zelfmoordterrorist de auto liet exploderen.

Elders in de stad gingen twee autobommen af, nadat veiligheidstroepen jacht hadden gemaakt op twee andere aanslagplegers. Deze voertuigen werden volgens de staatstelevisie tot ontploffing gebracht door de autoriteiten op toegangswegen naar Damascus. Het is niet duidelijk of hier ook slachtoffers bij zijn gevallen.

Het was op het moment van de aanslag erg druk op het Tahrirplein, omdat zondag de eerste werkdag is na de vakantie die volgt op de ramadan.

Dergelijke aanslagen zijn relatief zeldzaam in Damascus, dat een bolwerk is van de Syrische president Bashar al-Assad. Volgens de politie is de aanval van zondag de grootste sinds een reeks zelfmoordaanslagen die de Syrische hoofdstad kende in maart.