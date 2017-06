Zeker dertig burgerdoden bij luchtaanval Syrië

Ook raakten volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten tientallen mensen gewond bij het bombardement in al-Dablan, een plaats die in handen is van Islamitische Staat.

Het is de tweede bloedige luchtaanval op een doel in oosten van Syrië in enkele dagen tijd. Er vielen maandag volgens het Observatorium zeker 57 doden bij het bombardement in al-Mayadin, dat aan de rivier de Eufraat ligt. Daar zou de internationale coalitie tegen IS een gevangenis van de terreurorganisatie hebben bestookt.

Het is nog onduidelijk welk land woensdag de luchtaanval uitvoerde in al-Dablan, zegt het Observatorium. Die organisatie probeert vanuit Groot-Brittannië mensenrechtenschendingen in Syrië in kaart te brengen door een beroep te doen op lokale activisten.

Gifgas

De Verenigde Staten beweerden dinsdag dat de Syrische president Bashar al-Assad een gifgasaanval zou voorbereiden. De VS waarschuwde de president daarop en zei dat Syrië "een hoge prijs zou betalen" als de aanval zou doorgaan.

Woensdag meldt het Amerikaanse ministerie van Defensie dat Assad kennelijk naar de waarschuwing heeft geluisterd en de aanval heeft afgeblazen.

De waarschuwing volgt op de aanval van 3 april, waarbij zo'n zeventig doden vielen omdat gifgas werd ingezet tegen burgers.