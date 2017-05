Burgerdoden bij aanval IS in Syrië

Onder de doden zouden drie kinderen zijn. Dat meldt het Franse persbureau AFP op basis van berichten van het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten.

"De aanval begon vlak voordat families samenkwamen om samen te eten vanwege de Ramadan", aldus het observatorium dat verder meldt dat meer dan veertig mensen gewond zijn geraakt, waaronder veel kinderen en vrouwen.

Deir Ezzor ligt in het oosten van Syrië. In verschillende wijken maakt IS daar de dienst uit. In de buurt waar de aanval plaats vond, Al-Joura, zitten regeringstroepen.

IS heeft een derde van de stad onder controle en voert regelmatig offensieven uit om meer gebied te veroveren in Deir Ezzor dat meer dan honderdduizend inwoners telt. Het merendeel van de aangrenzende gebieden zijn in handen van IS-groeperingen. De provincie is rijk aan olie.

"Mortieren zijn afgeschoten op de burgers in Al-Joura", zei een activist die de berichtgeving van de stad verzorgd. "IS gebruikt regelmatig mortieren in de wijk. Medische verzorging is lastig in het gebied vanwege een tekort aan medisch personeel, medicijnen en medische apparatuur."