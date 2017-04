Erdogan wil strijd in Irak en Syrië voortzetten 'tot de laatste terrorist'

Turkije zal niet toestaan dat de regio Sinjar, gelegen in het noorden van Irak en aan de grens met Turkije, een basis wordt voor de Koerdische PKK. Die houdt zich sinds 2015 voornamelijk op in dat gebied. Het Turkse leger blijft actief in Sinjar en in Noord-Syrië "totdat de laatste terrorist is uitgeschakeld", aldus Erdogan.

Ook herhaalde Erdogan het Turkse standpunt dat een politieke oplossing voor de oorlog in Syrië onmogelijk is zolang de Syrische president Bashar al-Assad nog in het zadel zit.

Peshmerga

Bij de luchtaanvallen op de YPG in Irak kwamen volgens Koerdische media ook vijf strijders van de Iraaks-Koerdische peshmerga om het leven, die in Sinjar vechten tegen IS. Erdogan verontschuldigde zich voor die vergissing en benadrukte dat de peshmerga absoluut geen doelwit van de Turkse strijdkrachten zijn.

YPG is in Syrië de belangrijkste partner van het Westen in de strijd tegen terreurbeweging Islamitische Staat. Turkije ziet in de milities een verlengstuk van de verboden PKK.

Animatie door In60seconds

'Diepe zorgen'

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op de Turkse aanvallen door "diepe zorgen" te uiten en op te merken dat de militaire acties niet waren besproken met de coalitie die in de betrokken gebieden vecht tegen Islamitische Staat (IS).

De PKK voert geregeld aanslagen uit in het zuidoosten van Turkije, waar de beweging veel steun geniet. President Erdogan treedt hard op tegen de verboden organisatie en probeert de Koerdische milities ook buiten de Turkse grenzen uit te schakelen.